Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020

O acumulado de chuva na capital paulista em agosto foi de 13,5 milímetros (mm), o que equivale a menos da metade (44,7%) dos 30,2 mm esperados para todo o mês.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, a capital não registrava um mês de agosto com chuvas abaixo da média histórica desde 2020.

As temperaturas também mantiveram-se abaixo do esperado para o mês. No geral, a temperatura em agosto se manteve com mínimas de 12,4°C e máxima de 23°C, enquanto as médias históricas para o mês na capital paulista costumam ser em torno de 13,4°C e 24,3°C, respectivamente.

Para os próximos dias, a expectativa é de tempo seco, sem previsão de chuva e com elevação das temperaturas e baixa umidade do ar. Segundo o CGE, essas condições devem permanecer na capital paulista até pelo menos a próxima sexta-feira (5).