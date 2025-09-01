Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30

O Brasil vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para cidadãos dos países participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em novembro.

Com a medida, cidadãos de nacionalidades com exigência de visto para vir ao Brasil farão a solicitação de maneira digital, sem necessidade de comparecer ao consulado brasileiro em seu país. Até então, esse tipo de requerimento só era permitido para norte-americanos, canadenses e australianos.

Para a Secretaria Extraordinária para a COP30, o sistema de vistos eletrônicos para a conferência reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados tenham condições efetivas de participação e possam receber, sem custos e com agilidade, a documentação necessária para a viagem.



Entenda

Para solicitar o e-Visto, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento.

A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de dez dias úteis.