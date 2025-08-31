Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30).

Os números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.

30 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 54.694,54 cada

2.049 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.319,99 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.