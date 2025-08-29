Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabesp vai reduzir retirada de água do Cantareira

Sabesp vai reduzir retirada de água do Cantareira

Autor Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Autor
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (29) que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 377 municípios paulistas, vai reduzir o volume de retirada de água do Sistema Cantareira. O volume autorizado de retirada do sistema vai agora passar de 31 metros cúbicos por segundo (m3/s) para 27 m3/s.

O Cantareira é o principal e maior reservatório de São Paulo e vem apresentando um nível de armazenamento muito baixo por causa da falta de chuvas - que tem apresentado índice abaixo da média histórica na região. Nesta sexta-feira, o nível do reservatório chegou a 35% de volume útil, nível considerado de alerta.

A redução no nível de retirada de água do Cantareira foi determinada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), que acompanham diariamente os dados de níveis, vazões e armazenamento do reservatório.

Em resolução de 2017 ficou estabelecido que a captação de água do Sistema Cantareira fosse condicionada ao nível de armazenamento de água do manancial observada no último dia de cada mês.

Desde então, foram criadas cinco faixas:

  • normal, quando o nível do reservatório é igual ou maior que 60%;
  • atenção, quando é igual ou maior que 40% e menor que 60%;
  • alerta, quando está maior que 30% e menor que 40%;
  • restrição, quando é maior que 20% e menor que 30%; e
  • especial, quando o volume acumulado é menor que 20%.

Estas são as faixas que orientam os limites de retirada de água do sistema.

A medida desta sexta-feira foi a segunda anunciada esta semana com o objetivo de diminuir o uso de água durante o período de escassez hídrica.

Na segunda-feira (25), o governo paulista já havia anunciado que iniciaria um processo de redução da pressão da água durante a madrugada na região metropolitana de São Paulo. A medida teve início na quarta-feira (27) e ocorre diariamente das 21h às 5h.

Segundo o governo, ela vai continuar em funcionamento “até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana”.

Por meio de nota, a ANA informou que a situação observada no Cantareira não ocorria desde 2022.

“O Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, passará a operar na Faixa 3 - Alerta a partir de 1º de setembro, o que não ocorria desde dezembro de 2022”, informou a agência reguladora.

Cantareira

O Sistema Cantareira é composto por cinco reservatórios interligados - Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro - com volume útil total de 981,56 bilhões de litros. Desde 2018, conta também com a interligação entre a represa Jaguari, no Rio Paraíba do Sul, e a represa Atibainha.

O sistema abastece cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo e, segundo a ANA, contribui para o atendimento dos usos múltiplos da água, com destaque para o abastecimento de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar