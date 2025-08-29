Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural

Esse gênero musical instrumental surgiu no Pará, na década de 1970, e é fruto da fusão de ritmos regionais como o carimbó e o siriá, com gêneros de origem caribenha como a cúmbia, o mambo, o merengue e o zouk.

Além disso, também é considerado inspiração para outros ritmos musicais populares aqui no Brasil, como o brega pop e a lambada.

>> "Guitarradas da Amazônia": Mestre Curica fala sobre sua trajetória na música

O marco inicial da guitarrada no Brasil é LP “Lambadas das Quebradas”, do paraense Mestre Vieira. E como o próprio nome já diz, é a guitarra que dita a melodia central da manifestação cultural, também conhecida como Lambada Instrumental; as apresentações são comandadas predominantemente por um solista.