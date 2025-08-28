Expedição na Amazônia aproxima cientistas a conhecimento tradicional

A viagem é fruto de cooperação entre os dois governos e envolve dez instituições dos países. Segundo o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, ao longo de sua jornada, o Iaraçu receberá a bordo além da comunidade científica, comunidades locais, ribeirinhos, empreendedores da bioeconomia, associações, cooperativas e todos que queiram compartilhar conhecimento que possam contribuir com as pesquisas.

“O Iaraçu tem uma dimensão participativa e inclusiva e esse encontro de diferentes vozes e saberes é o que dá peso e particularidade ao projeto”, destaca.

A iniciativa ocorrerá no mesmo período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. A capital paraense será o ponto de chegada da expedição, após o percurso pelas cidades de Manaus, Itacoatiara, Parintins, no Amazonas; Óbidos, Alter do Chão, Almerim, Porto de Moz, Gurupá e Breves, no Pará.

O Iaruçu deverá atracar antes do dia 6 de novembro em Belém com o material coletado na expedição, a tempo de levar o conteúdo aos ambientes de negociação e tomada de decisões globais.