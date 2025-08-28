Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caetano Veloso será homenageado com Medalha Tiradentes no Rio

Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
O cantor e compositor Caetano Veloso será agraciado com a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado fluminense. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a concessão da distinção nesta quinta-feira (28), em reconhecimento pela sua relevância artística e política.

A indicação de entrega da medalha foi feita pela deputada estadual Dani Balbi (PCdoB). 

“Caetano Veloso é um patrimônio do nosso país. Sua voz e sua arte acompanharam as lutas do povo brasileiro contra a ditadura, pela democracia, pela liberdade e pela afirmação da diversidade cultural. A Medalha Tiradentes é o reconhecimento justo da Alerj a um artista que honra a nossa história”, declarou a deputada.

A medida deve ser promulgada pela Mesa Diretora da Alerj e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. A cerimônia de entrega ainda não tem data definida.

Trajetória 

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro (BA), mas vive na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 60. Foi um dos fundadores do Movimento Tropicalista e chegou a ser preso e exilado pela ditadura militar por suas posições políticas contestadoras. 

Com dezenas de álbuns lançados, é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira e autor de inúmeras canções de sucesso nacional e internacional. Aos 83 anos, continua em atividade e atualmente está em turnê pelo país.

