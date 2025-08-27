Yaminah: o que é e por que nome foi ignorado por padre em batismo

Yaminah: o que significa nome ignorado por padre durante batismoFamília da menina Yaminah alega intolerância religiosa por parte do padre que se recusou a chamá-la pelo nome durante celebração religiosa; entenda
Um padre se recusou a pronunciar o nome de uma criança, chamada Yaminah, durante batismo na Igreja Católica no Rio de Janeiro, alegando que o nome teria ligação com um “culto religioso”.
O nome referido, derivado de “Yameen”, é de origem árabe e significa benção, força e boa sorte, segundo a família da pequena.
Momentos antes da benção, o padre teria sugerido chamar a meninade "Maria", "esta criança" ou "a filha de vocês", o que a família não aceitou. “O padre chamou a minha sogra e disse que não falaria o nome da nossa filha porque não era cristão", conta a mãe.
Durante o rito, o padre seguiu o texto litúrgico conforme o rito romano, mas dispensou o nome no momento tradicional do batismo, aquele em que geralmente se diz o nome da criança. A tensão aumentou quando uma tia pediu diretamente que o nome fosse mencionado.
O batizado foi planejado com meses de antecedência, assim como o envio de documentos e realização do curso de padrinhos, afirmam os pais de Yaminah, David Fernandes e Marcelle Turan. A igreja era frequentada pelos familiares paternos da criança.
O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro com investigação de preconceito por raça, cor ou religião.
Yaminah: o que significa o nome?
O nome tem origem árabe, derivado de “Yameen”, que significa bênção, boa sorte e força na cultura do Oriente Médio. O sufixo feminino -ah adiciona "aquela que é abençoada" e "afortunada" ao significado.
No dicionário Lisan al-Arab, de Ibn Manzour, segue o sentido de prosperidade e retidão. A família de Yaminah segue a mesma linha simbólica, adicionando justiça ao significado.
Apesar de não ser popular no Brasil, é um nome que tem sido cada vez mais escolhido em comunidades mulçumanas ao redor do mundo. Assim como muitos outros nomes, tem variantes como Amina e Yamina em línguas africanas influenciadas pelo islamismo.
Yaminah: pronunciamento da Igreja sobre o ocorrido
Em nota, a Arquidiocese do Rio de Janeiro se manifestou contra discriminações e destacou o compromisso com o acolhimento, como diálogos respeitosos e a diversidade cultural.
Sobre o ocorrido, afirma que o nome foi pronunciado de acordo com o ritual romano, em que o nome da criança é mencionado apenas em um momento específico da celebração, segundo a Igreja Católica.
Também é destaca que, em algumas situações, os sacerdotes podem aconselhar os pais com a escolha de nomes. Entretanto, não podem recusar ou impedir o sacramento, desde que sejam feitos os procedimentos pré-batismo, como realizado pelos pais de Yaminah.
Pronunciar nomes que não são do senso cristão é algo recomendado pelo Código de Direito Canônico da Igreja Católica, mas não é mais praticado em batismos desde os anos 80 no Brasil.