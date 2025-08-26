Polícia Civil prende suspeito de matar três mulheres em Ilhéus

Thierry Lima da Silva, 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas, segundo a Polícia Civil, já estava sendo investigado por ser considerado suspeito de matar, a facadas, as professoras e amigas Alexsandra Suzart, 45, e Maria Helena Bastos, 41, além de Mariana Bastos da Silva, 20, filha de Maria Helena.

Autoria dos crimes é assumida

“Durante o depoimento, ele assumiu a autoria do triplo homicídio e relatou à polícia que golpeou as vítimas durante uma tentativa de roubo”, informou a Polícia Civil, em nota, acrescentando que, ao depor, Silva entrou em contradição, de forma que outras hipóteses seguem sendo investigadas a fim de esclarecer as circunstâncias do triplo homicídio e se há outros envolvidos, embora, em seu depoimento, Silva tenha dito que agiu sozinho, sob o efeito de drogas e com o intuito inicial de roubar as vítimas.

Alexsandra, Maria Helena e Mariana desapareceram no fim da tarde do último dia 15, enquanto passeavam pela Praia dos Milionários, uma das mais frequentadas praias de Ilhéus.

Câmeras de segurança registraram as três caminhando na faixa de areia, em meio a outras pessoas que aproveitavam o fim de tarde, momentos antes de desaparecerem próximo à área de vegetação nativa onde foram encontradas sem vida.