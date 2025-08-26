Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

Autor Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Autor
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Cultura (MinC) lançou chamada pública para o mapeamento nacional de espaços de exibição cinematográfica. Realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o estudo é o primeiro passo concreto para a criação da Rede de Salas Públicas de Cinema, iniciativa que visa ampliar e democratizar o acesso à produção audiovisual brasileira.

O formulário para cadastro fica disponível online até 19 de setembro e mobiliza gestores de espaços em instituições federais – como universidades, institutos federais e museus – e também as salas que foram apoiadas pela Lei Paulo Gustavo, a cadastrarem seus espaços.

‘’O objetivo é coletar informações sobre a infraestrutura, o modelo de gestão e a programação de cada local. A partir dos dados coletados, o MinC poderá desenvolver ações mais eficazes para a adaptação e modernização de salas, além de fomentar a integração e a capacitação dos exibidores’’, explica em nota o Ministério da Cultura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

"Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente", diz o ministério.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar