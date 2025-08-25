Indústria cria plataforma para divulgar práticas sustentáveis na COP30

Uma iniciativa liderada pela indústria brasileira deve aumentar a participação do setor privado na COP30, marcada para 10 a 21 de novembro, em Belém, no Pará. Criada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),

Por meio do grupo, a CNI quer garantir um canal permanente para contribuições empresariais para esta e as próximas conferências climáticas. A ideia é fortalecer a presença do setor privado em processos multilaterais, apresentando ações concretas de descarbonização, economia de baixo carbono e do financiamento climático.

Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da SB COP, Ricardo Mussa, avalia que o setor privado estará cada vez mais bem organizado para ser representado nas COPs. Para ele, a edição brasileira deixará a SB COP como um legado para essa representação, por meio da qual poderá ocorrer o compartilhamento de ideias que funcionam.

“Por que o projeto de bioeconomia da Malásia está funcionando? É porque a legislação era boa? É porque tinha financiamento? Quando se disseca o projeto, se consegue saber por que ele está funcionando”, exemplificou logo após participar, nesta segunda-feira (25), de um debate na Casa Firjan, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro..

Na visão do empresário, a partir disso, o Poder Público terá mais condições de construir políticas públicas, com base nos exemplos que já vêm dando certo. Em vez de se apresentar uma nova ideia, será possível entender a fundo a razão pela qual determinado caso é um sucesso. A SP COP vai receber sugestões de casos bem-sucedidos até a próxima segunda-feira (1º), no site sbcop30.com.