Homem é preso após furtar cálculos biliares de boi

Suspeito era funcionário do empreendimento e estaria vendendo as pedras a receptadores; pedras podem custar até R$ 900 cada
Um homem de 38 anos foi preso suspeito de furtar cálculos biliares de boi em um frigorífico no município de Araguari, em Minas Gerais.

A captura ocorreu dentro da loja, após funcionários do empreendimento flagrarem e denunciarem o colega de trabalho, que se preparava para descartar parte do material. Prisão aconteceu na sexta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), outras pedras foram achadas nos pertences do suspeito. O valor total do furto não foi divulgado, mas de acordo com a Polícia, apenas uma das pedras é avaliada em R$ 78 mil. As informações são do G1 Triângulo e Alto do Parnaíba.

Conversas e imagens identificadas durante as buscas indicam que o funcionário já furtava os cálculos há algum tempo e os vendia para receptadores na Cidade. O suspeito foi levado a uma unidade da Polícia Civil, onde se encontra à disposição da Justiça.

Os cálculos biliares foram devolvidos ao frigorífico.

Por que as pedras são tão valiosas?

O alto valor dos cálculos biliares se deve ao uso na medicina oriental, especialmente em países como China, Japão e nas Coreias. As culturas atribuem forte valência das pedras contra convulsões, desmaios, febres e outras doenças.

Formados pelo acúmulo de sais e cálcio na vesícula dos bois, os cálculos são encontrados em bois mais velhos e são considerados raros no mercado.

