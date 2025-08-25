Homem é preso após furtar cálculos biliares de boi

Imagem de apoio ilustrativo: pedras foram devolvidas ao frigorífico / Crédito: Reprodução/Vecstock via Freepik

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de furtar cálculos biliares de boi em um frigorífico no município de Araguari, em Minas Gerais. A captura ocorreu dentro da loja, após funcionários do empreendimento flagrarem e denunciarem o colega de trabalho, que se preparava para descartar parte do material. Prisão aconteceu na sexta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), outras pedras foram achadas nos pertences do suspeito. O valor total do furto não foi divulgado, mas de acordo com a Polícia, apenas uma das pedras é avaliada em R$ 78 mil. As informações são do G1 Triângulo e Alto do Parnaíba. Conversas e imagens identificadas durante as buscas indicam que o funcionário já furtava os cálculos há algum tempo e os vendia para receptadores na Cidade. O suspeito foi levado a uma unidade da Polícia Civil, onde se encontra à disposição da Justiça. Os cálculos biliares foram devolvidos ao frigorífico.