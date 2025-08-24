Mais de 500 pessoas são desalojadas após chuvas no RS

Ao todo, 39 cidades já reportaram problemas devido às chuvas / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fortes chuvas que caem sobre o estado do Rio Grande do Sul obrigaram 561 pessoas a deixarem suas casas desde a sexta-feira passada, 22. Ao todo, 39 cidades já foram atingidas pelas precipitações, que deixaram 534 desalojados e 27 desabrigados. As chuvas causaram inundações e diversos outros prejuízos nos municípios gaúchos. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve 11 voos cancelados e 28 atrasados devido ao mau tempo. As informações são do portal UOL.

Leia mais Iniciativas públicas e comunitárias aproximam brasileiros dos livros

Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento Sobre o assunto Iniciativas públicas e comunitárias aproximam brasileiros dos livros

Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento A capital acumulou 83 milímetros (mm) de chuva entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Diversas cidades do Rio Grande do Sul já registram acumulado de até 100 mm neste fim de semana. O montante é próximo ao esperado para todo o mês de agosto, com 120 mm. Cidades declaram situação de emergência O ponto mais crítico até aqui é a cidade de São Lourenço do Sul, distante 200 quilômetros (km) de Porto Alegre. A prefeitura do município decretou situação de calamidade pública devido a inundações e alagamentos em áreas urbanas e rurais.