Mais de 500 pessoas são desalojadas após chuvas no RS

Mais de 500 pessoas são desalojadas após chuvas no RSPrecipitações atingiram 39 municípios desde a última sexta-feira, 22; precipitações representam quase o volume total esperado para mês de agosto
Fortes chuvas que caem sobre o estado do Rio Grande do Sul obrigaram 561 pessoas a deixarem suas casas desde a sexta-feira passada, 22. Ao todo, 39 cidades já foram atingidas pelas precipitações, que deixaram 534 desalojados e 27 desabrigados.
As chuvas causaram inundações e diversos outros prejuízos nos municípios gaúchos. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve 11 voos cancelados e 28 atrasados devido ao mau tempo. As informações são do portal UOL.
A capital acumulou 83 milímetros (mm) de chuva entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Diversas cidades do Rio Grande do Sul já registram acumulado de até 100 mm neste fim de semana. O montante é próximo ao esperado para todo o mês de agosto, com 120 mm.
Cidades declaram situação de emergência
O ponto mais crítico até aqui é a cidade de São Lourenço do Sul, distante 200 quilômetros (km) de Porto Alegre. A prefeitura do município decretou situação de calamidade pública devido a inundações e alagamentos em áreas urbanas e rurais.
Os moradores têm recebido donativos como cestas básicas, colchões, cobertores, roupas, produtos de limpeza e outros itens, distribuídos pelos executivos municipal e do Estado.
A localidade de São José do Norte, a 350 km da capital, também está entre as que mais preocupam, com alagamentos no km 350 da BR-101 e 24 pessoas desalojadas.