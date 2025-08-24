Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 500 pessoas são desalojadas após chuvas no RS

Precipitações atingiram 39 municípios desde a última sexta-feira, 22; precipitações representam quase o volume total esperado para mês de agosto
Autor Kleber Carvalho
Kleber Carvalho Autor
Tipo Notícia

Fortes chuvas que caem sobre o estado do Rio Grande do Sul obrigaram 561 pessoas a deixarem suas casas desde a sexta-feira passada, 22. Ao todo, 39 cidades já foram atingidas pelas precipitações, que deixaram 534 desalojados e 27 desabrigados.

As chuvas causaram inundações e diversos outros prejuízos nos municípios gaúchos. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve 11 voos cancelados e 28 atrasados devido ao mau tempo. As informações são do portal UOL.

A capital acumulou 83 milímetros (mm) de chuva entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Diversas cidades do Rio Grande do Sul já registram acumulado de até 100 mm neste fim de semana. O montante é próximo ao esperado para todo o mês de agosto, com 120 mm.

Cidades declaram situação de emergência

O ponto mais crítico até aqui é a cidade de São Lourenço do Sul, distante 200 quilômetros (km) de Porto Alegre. A prefeitura do município decretou situação de calamidade pública devido a inundações e alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Os moradores têm recebido donativos como cestas básicas, colchões, cobertores, roupas, produtos de limpeza e outros itens, distribuídos pelos executivos municipal e do Estado.

A localidade de São José do Norte, a 350 km da capital, também está entre as que mais preocupam, com alagamentos no km 350 da BR-101 e 24 pessoas desalojadas.

