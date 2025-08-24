Hoje é Dia: igualdade de gênero, tabagismo e esclerose são destaques
Iniciamos esta semana falando sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado em 26 de agosto. A data marca a aprovação da 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que garantiu às mulheres o direito de votar. No ano passado, o Relatório Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial analisou 146 países em pontos como participação econômica e oportunidade, educação, saúde, sobrevivência e empoderamento político. A conclusão é preocupante. Ocupou a Cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras Instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações (63 anos) - lei que garantiu a reserva do horário das 19h às 20h para a série radiofônica "A Voz do Brasil", de veiculação obrigatória (exceto em fins de semana e feriados nacionais) em todas as emissoras de rádio do Brasil Primeira transmissão do extinto programa "Repórter Esso", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (84 anos) - o primeiro radiojornal brasileiro Estreia do quadro Rádio Memória, parceria da Gerência de Acervo da EBC com a Rádio MEC (06 anos) Nascimento (provável) do escultor, entalhador e arquiteto mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (295 anos) Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, instituída pela Lei Nº 7.488 de 11 de junho de 1986 Dia Nacional da Visibilidade Lésbica - foi instituída no Brasil pelo 1º SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro, com debates sobre sexualidade, saúde, violência, entre outras questões relacionadas com o direito inalienável de uma mulher amar outra mulher Dia Mundial Contra Testes Nucleares - data reconhecida pela ONU Início do funcionamento da Rádio Nacional FM de Brasília (49 anos) - a inauguração oficial foi em 23 de junho de 1977 Nascimento do cantor cubano Bienvenido Rosendo Granda Aguillera (110 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Antônio Gilson Porfírio, o Agepê (30 anos) Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados - comemoração instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução Nº 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajuda humanitária em todo o mundo Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla Aniversário do Lago Sul, região administrativa do Distrito Federal (65 anos) Primeira transmissão do programa "Ao vivo entre amigos", da Rádio MEC (33 anos) *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. Eclosão da Revolução Liberal do Porto (205 anos) - o movimento resultou no retorno (1821) da Corte Portuguesa, que se transferira para o Brasil durante a Guerra Peninsular, e no fim do absolutismo em Portugal, com a ratificação e implementação da primeira Constituição Portuguesa (1822)
Lançamento do Microsoft Windows 95 (30 anos) - sistema operacional que revolucionou o mercado e passou a vir instalado por padrão com o MS-DOS 7.0 (e não mais separado, como era antes), sendo o principal lançamento da empresa na década de 1990
Morte do filósofo prussiano Friedrich Nietzsche (125 anos)
Uruguai declara independência do Brasil (200 anos)
Dia do Soldado - a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803, patrono do Exército Brasileiro que se tornou conhecido como "o pacificador", após sufocar muitas rebeliões contra o Império
Nascimento da religiosa naturalizada indiana Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá (115 anos) - canonizada em 2016 pelo Papa Francisco
Dia Internacional da Igualdade Feminina
Nascimento do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (255 anos) - considerado um dos mais importantes e influentes filósofos da história, pode ser incluído naquilo que se chamou de Idealismo Alemão
Morte do jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico mineiro Afonso Arinos de Melo Franco (35 anos) - destaca-se pela autoria da Lei Afonso Arinos contra a discriminação racial, em 1951. Ocupou a Cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras
Instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações (63 anos) - lei que garantiu a reserva do horário das 19h às 20h para a série radiofônica "A Voz do Brasil", de veiculação obrigatória (exceto em fins de semana e feriados nacionais) em todas as emissoras de rádio do Brasil
Primeira transmissão do extinto programa "Repórter Esso", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (84 anos) - o primeiro radiojornal brasileiro
Estreia do quadro Rádio Memória, parceria da Gerência de Acervo da EBC com a Rádio MEC (06 anos)
Nascimento (provável) do escultor, entalhador e arquiteto mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (295 anos)
Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, instituída pela Lei Nº 7.488 de 11 de junho de 1986
Dia Nacional da Visibilidade Lésbica - foi instituída no Brasil pelo 1º SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro, com debates sobre sexualidade, saúde, violência, entre outras questões relacionadas com o direito inalienável de uma mulher amar outra mulher
Dia Mundial Contra Testes Nucleares - data reconhecida pela ONU
Início do funcionamento da Rádio Nacional FM de Brasília (49 anos) - a inauguração oficial foi em 23 de junho de 1977
Nascimento do cantor cubano Bienvenido Rosendo Granda Aguillera (110 anos)
Morte do cantor e compositor fluminense Antônio Gilson Porfírio, o Agepê (30 anos)
Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados - comemoração instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução Nº 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajuda humanitária em todo o mundo
Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla
Aniversário do Lago Sul, região administrativa do Distrito Federal (65 anos)
Primeira transmissão do programa "Ao vivo entre amigos", da Rádio MEC (33 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
