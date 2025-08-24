Hoje é Dia: igualdade de gênero, tabagismo e esclerose são destaques

Estreia do quadro Rádio Memória, parceria da Gerência de Acervo da EBC com a Rádio MEC (06 anos)

Nascimento (provável) do escultor, entalhador e arquiteto mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (295 anos)

Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, instituída pela Lei Nº 7.488 de 11 de junho de 1986

Dia Nacional da Visibilidade Lésbica - foi instituída no Brasil pelo 1º SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro, com debates sobre sexualidade, saúde, violência, entre outras questões relacionadas com o direito inalienável de uma mulher amar outra mulher

Dia Mundial Contra Testes Nucleares - data reconhecida pela ONU

Início do funcionamento da Rádio Nacional FM de Brasília (49 anos) - a inauguração oficial foi em 23 de junho de 1977