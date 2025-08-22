Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado

Candidatos inscritos na primeira edição do Candidatos inscritos na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) que entraram com recurso para ter o atendimento especializado no dia da prova podem consultar online o resultado final no Sistema Enamed.

O resultado levou em consideração a análise do novo documento comprobatório enviado pelo candidato, após a primeira negativa da equipe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Candidatos com deficiências, transtornos ou condições específicas, bem como gestantes, lactantes e idosos pediram atendimento especializado dentro do prazo estabelecido no edital do Enamed 2025. A avaliação dos formandos em cursos de medicina, em 2025, por meio do Enamed, tem o objetivo de melhorar a formação dos médicos no Brasil. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Resultado Se o documento, a declaração ou o parecer que motivaram a solicitação de tempo adicional for aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização da prova. Caso contrário, o candidato que tenha sido reprovado novamente terá somente os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição. Porém, não contará com o direito ao tempo adicional e à calculadora. Provas O Inep aplicará as provas do Enamed em 19 de outubro, em 225 municípios, 275% a mais que o número de cidades de 2024.

A prova tem por base critérios definidos para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil. O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas. Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; saúde coletiva e saúde mental.

Os estudantes concluintes do curso de medicina inscritos no Enade também deverão responder obrigatoriamente a um questionário. Enamed A prova é obrigatória para a avaliação dos concluintes dos cursos de medicina e nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare). O Inep confirmou que, ao todo, o Enamed tem 96.635 inscritos, sendo 39.839 estudantes concluintes do curso de medicina.