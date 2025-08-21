Festival de Curtas começa hoje em São Paulo com filmes de 60 países

Começa nesta quinta-feira (21), na capital paulista, mais uma edição do tradicional Festival Internacional de Curtas de São Paulo (Kinoforum). O festival é gratuito e acontece até o dia 31 de agosto. Esta edição será marcada por uma homenagem à sua fundadora, a cineasta Começa nesta quinta-feira (21), na capital paulista, mais uma edição do tradicional Festival Internacional de Curtas de São Paulo (Kinoforum).Esta edição será marcada por uma homenagem à sua fundadora, a cineasta Zita Carvalhosa , e pela celebração dos 25 anos do lançamento do Manifesto Dogma Feijoada, que construiu avanços para o cinema negro brasileiro.

Neste ano, o festival vai apresentar 253 curtas de 60 países. Entre eles, há títulos internacionais e inéditos, como Que Bom Que Você Morreu, ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, além de Quem Ama o Sol, vencedor de melhor curta na mostra Orizzonti do Festival de Veneza. Já entre os nacionais, estão os inéditos Homenagem A Kiarostami e Mensagem de Sergipe, os dois últimos curtas produzidos por Jean-Claude Bernardet, que morreu no mês passado. Também está programada a estreia nacional de Filme Sem Querer, de Lincoln Péricles, um dos nomes mais importantes do cinema de periferia de São Paulo. "O festival já tem uma história muito sólida na cidade de São Paulo e carrega o legado da Zita Carvalhosa, que sempre acreditou na força do curta-metragem como espaço de experimentação e descoberta de novos olhares. De fato, o Kinoforum tem um lugar guardado no imaginário dos cineastas e do público que frequenta o festival. São frequentadores que se renovam a cada ano, algo que reconhecemos ao ver sempre os rostos jovens que acompanham o evento", disse Vânia Silva, coordenadora-geral e diretora executiva do festival.



A seleção deste ano, dizem os organizadores do evento, apresenta um panorama vibrante do cinema atual, revelando tendências, narrativas urgentes e experimentações estéticas de todo o mundo, com uma diversidade de origens e de temáticas.

“Temos sempre uma preocupação e uma ambição de poder apresentar ao nosso público uma janela para o estado do mundo, um espaço que permita conhecer novas visões, refletindo e questionando ideias estabelecidas”, disse Marcio Miranda Perez, coordenador-geral do festival e também diretor de programação. “Este conceito está, inclusive, representado na arte do cartaz do festival, que coloca uma figura humana diante de uma nuvem de texturas, que simboliza esse turbilhão efervescente de ideias. Nos curtas deste ano, percebemos uma grande preocupação com a instabilidade do nosso tempo, explorando conflitos e choques culturais, mas também muitas crônicas do Brasil atual, sob diversas perspectivas”, completou ele, em entrevista à Agência Brasil.

Dogma Feijoada Neste ano, o evento ainda vai celebrar os 25 anos do Manifesto Dogma Feijoada, que propõe um cinema feito e pensado por cineastas negros. Para celebrar a data, o festival vai promover um debate com a presença de alguns dos idealizadores do manifesto, como Jeferson De, Lilian Solá Santiago e Noel Carvalho.

“O Dogma Feijoada foi um manifesto lançado na edição do ano 2000 do Festival de Curtas. Encabeçado por cineastas como Jeferson De, Lilian Solá Santiago e Noel Carvalho, entre outros, o manifesto denunciava a insuficiente presença negra na história do cinema brasileiro. Essa discussão se ramificou e, desde então, muita coisa mudou nesse panorama”, explicou Perez. Passados 25 anos desse manifesto, disse o coordenador, o evento deste ano “propõe uma reflexão sobre passado e presente da produção do audiovisual negro”, oferecendo dois programas de curtas e uma mesa onde os idealizadores do Dogma farão uma reflexão sobre esse cenário. Outros destaques da edição deste ano são mostras dedicadas ao cinema de animação realizado por mulheres do Leste Europeu e ao som no cinema, além de curtas realizados na África e uma mostra toda dedicada ao cinema fantástico e de horror.