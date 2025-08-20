Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julho tem menor área queimada dos últimos sete anos

Julho tem menor área queimada dos últimos sete anos

Autor Fabíola Sinimbú - repórter da Agência Brasil
Autor
Fabíola Sinimbú - repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mês de julho de 2025 registrou uma queda de 40% em área queimada do território brasileiro, na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 748 mil hectares, a menor área alcançada pelo fogo para o mês de julho desde 2019, quando o MapBiomas iniciou a série histórica do Monitor do Fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Segundo a coordenadora técnica do MapBiomas Fogo, Vera Arruda, ainda é cedo para afirmar que já há uma mudança de tendência consolidada.

“Essa redução pode estar associada a diferentes fatores. Entre eles, o retorno das chuvas em algumas regiões, como na Amazônia, a intensificação da fiscalização em áreas críticas e até uma postura mais cautelosa do uso do fogo após os prejuízos dos anos anteriores”, destaca.  

A vegetação nativa foi a mais atingida no mês e representou 76,5% do total de área queimada, enquanto áreas de uso agropecuário e pastagens responderam por 14,3% do total do que foi queimado no país.

O tipo de vegetação mais afetada foi a formação savânica, que respondeu por 36% do que foi consumido pelo fogo em todo o Brasil. Constituída por formações campestres, arbustos e árvores de médio e pequeno porte, essa é a vegetação predominante no bioma Cerrado.

Biomas

Em julho, o Cerrado perdeu 571 mil hectares para o fogo, enquanto a Amazônia teve 143 mil hectares queimados. Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa tiveram afetados respectivamente 24,4 mil hectares, 6,8 mil hectares, 1.272 e 1.277 hectares.

Tocantins teve 203 mil hectares queimados no mês, Mato Grosso, 126 mil hectares, e Maranhão foi afetado pelo fogo em 121 mil hectares. Os municípios com maior extensão queimada foram Lagoa da Confusão (TO), com 52,6 mil hectares; Mirador (MA), com 38,5 mil hectares; e Formoso do Araguaia (TO) com 34,8 mil hectares.

Vera Arruda destaca que o início da estação seca para o Cerrado é o período mais crítico, marcado pelo acúmulo de material combustível seco e pelo maior risco de grandes incêndios. “É justamente nesse momento que a prevenção deve ser intensificada, já que as principais fontes de ignição têm origem humana”, diz.

 

Brasília (DF) 26/08/2024- Brasília amanhece encoberta por fumaça de queimadas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

No ano passado, Brasília foi encoberta por fumaça de queimadas no Cerrado Joédson Alves/Agência Brasil

Acumulado

Entre janeiro a julho de 2025, o país já acumula 2,45 milhões de hectares de área queimada. A extensão representa uma redução de 59% em relação ao mesmo período de 2024.

O Cerrado também foi o bioma mais alcançado pelo fogo no período e soma metade de toda a área queimada no país em 2025: 1,2 milhão de hectares. Assim como em julho, o percentual de vegetação nativa brasileira incendiada foi alto no acumulado desde janeiro: 75%.

Tocantins e Maranhão também lideram a lista de estados mais afetados nos primeiros seis meses do ano, com 467 mil hectares e 329,7 mil hectares respectivamente. Para o período, Roraima também encabeçou a lista com 426,6 mil hectares queimados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar