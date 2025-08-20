Em risco de extinção, jacutingas são devolvidas à natureza em SP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação faz parte do projeto Jacutinga, da ONG Save Brasil, que já soltou mais de 60 outras aves na região da serra da Mantiqueira.

O desaparecimento da espécie na região indica um cenário preocupante para a Mata Atlântica. A jacutinga é considerada essencial na regeneração do bioma e das fontes de água doce, por alimentar-se de diversos frutos nativos.

"Reintroduzir jacutingas é restaurar processos ecológicos que mantêm a floresta viva. Cada ave solta é um passo para reequilibrar a biodiversidade e o status de ameaça de uma espécie essencial para o futuro da Mata Atlântica", afirma o diretor-executivo da Save Brasil, Pedro Develey.

Reabilitação

Antes de serem soltas, as aves moravam e estavam em reabilitação no Parque das Aves da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no Rio de Janeiro. O processo se deu de forma gradual para que a espécie se adaptasse ao ambiente natural, por meio de uma técnica chamada de soft release.