Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Autor
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio ao inverno, a capital fluminense deve registrar um veranico esta semana, prevê o Sistema Alerta Rio. As temperaturas vão voltar a subir nos próximos dias, espantando o frio que tomou conta da cidade. As máximas podem chegar aos 34 graus Celsius (ºC) na quinta-feira (21).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Segundo os meteorologistas do Sistema Alerta Rio, a média das temperaturas máximas registradas entre os dias 1° e 17 de agosto foi de 27°C, abaixo da média do mês de agosto, que é de 29,3°C. No entanto, a temperatura deve aumentar em função do veranico. Entre esta terça (19) e a sexta-feira (22), não há previsão de chuva, e as temperaturas apresentarão elevação gradativa. As tardes estarão mais quentes e com ventos moderados. Na quinta-feira, os termômetros podem alcançar os 34°C.

“O veranico pode ocorrer sempre que há um período longo com dias de sol e sem incidência de frente fria. Na capital, o fenômeno não deve ser tão persistente quanto em outras regiões do país. Entretanto, as temperaturas estarão acima dos 30ºC entre esta quarta-feira e o próximo domingo [24]", informou a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.

Além do verão fora de época, a baixa umidade relativa do ar é outro ponto de atenção para os próximos dias. Entre a quinta e o sábado, a umidade relativa do ar poderá atingir índices abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em pontos da cidade, no período da tarde.

Para enfrentar a baixa umidade do ar, é fundamental manter-se hidratado, bebendo água regularmente. Também é importante evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e usar umidificadores de ar, toalhas molhadas ou recipientes com água para aumentar a umidade do ambiente. Cuidados com a pele, como o uso de hidratantes, também são recomendados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar