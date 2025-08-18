Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio

Uma reação de traficantes a uma operação da Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro teve ao menos um ônibus incendiado e 12 sequestrados para que fossem usados como barricadas, nesta segunda-feira (18).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A operação e a represália ocorreram na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Policiais militares realizam ação de combate a criminosos e retirada de barricadas que dificultam a circulação de veículos no Morro do Dendê.

Durante a operação, quatro homens foram presos. Os agentes apreenderam quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores e drogas.

A ação foi realizada por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com apoio de mais dois BPMs: 22º e 3º.

Ônibus sequestrados

Em retaliação, criminosos sequestraram ônibus na Avenida Paranapuam, Estrada do Dendê e Estrada da Cacuia. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados e os ônibus abandonados nas ruas.