Rio: operação apreende 1 tonelada de cosméticos em depósito irregular

sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A operação foi motivada por uma denúncia anônima para checar a higiene do local.

Na chegada dos fiscais, houve resistência das pessoas que trabalhavam no depósito. Os agentes tiveram de solicitar o apoio dos agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) para terem acesso ao depósito.

“É muito importante que os cidadãos façam denúncias ao canal 1746 da prefeitura. Constatamos aqui que diversos produtos sem qualquer registro da Anvisa seriam comercializados, o que poderia gerar problemas para a saúde da população”, explicou a presidente do Ivisa, Aline Borges.

A Seop solicitou o apoio de policiais militares. Como medida administrativa, as mercadorias foram apreendidas, e o estabelecimento foi autuado e interditado, em razão da ausência de alvará de funcionamento e das condições inadequadas de asseio.

“O dono do depósito clandestino foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Trata-se de um cenário bem preocupante. Continuaremos a atuar com integração em prol da ordem pública da cidade”, avaliou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.