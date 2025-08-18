Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus

Investigadores da Polícia Civil da Bahia estão tentando esclarecer o assassinato de três mulheres cujos corpos foram encontrados na tarde do último sábado (16),

Segundo a prefeitura, duas das vítimas, Alexsandra Suzart, de 45 anos de idade, e Maria Helena Bastos, de 41, eram servidoras públicas municipais. A terceira vítima, Mariana Bastos da Silva, 20, era filha de Maria Helena.

Alexsandra, Maria Helena e Mariana desapareceram no fim da tarde da última sexta-feira (15), enquanto passeavam pela orla com um cachorro. O animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore, ao lado dos corpos das três mulheres, que tinham marcas causadas por objeto perfurocortante, como uma faca.

Câmeras de segurança registraram as três caminhando na faixa de areia da Praia dos Milionários, em meio a várias pessoas que aproveitavam o fim de tarde em um dos trechos de praia mais movimentados da cidade. Logo após, o grupo desapareceu e os investigadores agora tentam elucidar o que ocorreu e identificar os autores do crime que chocou a cidade.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (Aplb) manifestou pesar pelos assassinatos, sua solidariedade às famílias e amigos das vítimas e cobrou das autoridades responsáveis que criminosos sejam identificados e punidos.