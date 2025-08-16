Programa da TV Brasil traz entrevista inédita com o chef Paulo Yoller

Com uma visão crítica sobre a cultura tóxica nas cozinhas e a romantização do sofrimento, o programa final da série exibida pela TV Brasil mostra a busca do chef por uma gastronomia mais humana, colaborativa e respeitosa. "O medo funciona, mas o respeito ainda mais", define.

Os depoimentos para a produção revelam como Paulo Yoller transformou dificuldades pessoais, incluindo problemas com vícios e ausência familiar, em amadurecimento e reconstrução profissional. Em trechos do seriado, o cozinheiro prepara receitas com sua filha.

A série documental destaca a trajetória do chef que trocou o sonho da medicina pela vocação culinária. Desde a infância, influenciado pelo pai, Paulo Yoller mergulhou na cozinha, passando por experiências marcantes em restaurantes na Itália, no açougue e em negócios de alto desempenho.

"A palavra refeição demonstra o maior ato social que existe. É sentar numa mesa e dividir uma refeição com alguém. Isso gera uma conversa, uma interação. Não existe nenhum ato que eu conheça que vai gerar uma interação tão de verdade quanto a relacionada à comida", analisa.

Apesar de resgatar passagens dessa carreira do cozinheiro que teve sucesso meteórico, a obra audiovisual traz um retrato sincero de superação, inovação e reconexão de Paulo Yoller com a verdadeira essência da culinária.

Durante a conversa, Paulo Yoller não se restringe ao ambiente culinário e abre o coração sobre suas experiências. Ele fala abertamente sobre os problemas que enfrentou com o consumo de álcool e drogas.

A comida nunca é só comida. Ela vai trazer algo de bom, de ruim, seja em grupo ou sozinho. Sempre tem algo por trás. É isso que me faz apaixonado por comida. Ela sempre vai despertar alguma coisa", afirma.

Ele também comenta sobre esse processo de fazer as refeições. "O chef é a grande máquina que faz a transformação de um simples ingrediente que bem misturado, temperado e preparado vira algo diferente, o que a gente chama de prato. É aquela coisa da alquimia.

O chef ainda destaca as sensações que a comida pode despertar no público. "Essa quebra de paradigma que a gente tem a possibilidade de fazer como cozinheiro é muito legal. Conseguimos tirar as pessoas da zona de conforto e criar reações únicas", avalia.

"O amor à cozinha é algo incondicional, mas você romantiza trabalhar inúmeras horas. Você acha normal isso e não dar atenção à família", pondera.

TV Brasil recebe o saudoso chef Paulo Yoller para uma entrevista exclusiva com Paulo Vitale no sexto episódio da atração gravada em 2023. Foto: TV Brasil

Influência familiar

Paulo Yoller destaca o contato com a gastronomia na infância.

"Comecei na cozinha em casa muito cedo, com sete para oito anos. Um dia você faz arroz, no outro strogonoff. Na hora que você vê, já está fazendo macarrão com seu pai no domingo. Ele sempre cozinhou muito. Teve uma influência muito forte", conta.

A carreira do chef na culinária é marcada pela inovação e ousadia. Paulo relata mudança para a Europa quando tinha 15 anos. Ele e o irmão foram para a Itália onde parentes residiam. "Fiquei lá até os 18 anos. Trabalhava na salumeria da minha tia e depois num restaurante", recorda Paulo Yoller.

O cozinheiro explica sua trajetória no exterior.

"Lá aprendi toda a base de cozinha que eu poderia. Como e quando usar salsinha, cebolinha, alho e cebola. Coisa que atualmente são questionáveis, mas para mim, naquele momento, em Salermo, do lado de Napoli, fazia sentido. Ouvir deles o que era o correto, só me fazia ter mais certeza do que eu queria e foi criando aquela identidade da cozinha dentro de mim", diz.

Receitas originais e relação com a carne

O convidado explica seu interesse em trabalhar com receitas com carne, apesar das experiências com massas e risotos. Paulo Yoller conta que após algumas frustrações profissionais, pensou: "Se um dia eu quiser ser um chef como aqueles que admiro, preciso aprender sobre carne", recorda.

Ele comenta o registro que o fotógrafo Paulo Vitale fez dele para o livro "Chefs", obra na qual o seriado apresentado pela TV Brasil é inspirado. Na imagem, ele aparece pendurado como uma peça de carne. "Essa foto está muito bonita. Ela é muito emblemática. Eu me coloquei no lugar do animal. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz", celebra Paulo Yoller.

O chef conta sua expertise com receitas bem originais de burguer. "Quando eu vi que as pessoas entendiam o que eu queria propor, comecei a olhar para dentro do Brasil. Quando se fala em hambúrguer, as pessoas pensam em Estados Unidos ou Canadá. Viajei de Belém até São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas", lembra.

Paulo Yoller aborda suas estratégias para fazer a ideia funcionar. "Pensei em como pegar algo que se come há milhões de anos e trazer para a cozinha. Falo de cozinha indígena mesmo. Ir no visceral, com tucupi, formiga. Saber como colocar esses ingredientes", menciona ao fazer seus pratos especiais de hambúrguer e chicken parm no programa Chefs do Brasil.

O cozinheiro prepara um prato de steak tartare de entrecote de gado hereford para o interlocutor. "Se vamos falar sobre origem, a gente tem que entender como os alimentos crus conseguem te trazer uma memória afetiva tão legal quanto o burger que foi uma evolução disso. Para eu chegar no burger, tive que aprender a respeitar o animal, entender o que ele pode me dar de melhor, qual parte usar para fazer cada coisa", pontua.

O chef aborda essa receita em especial. "O steak tartare nada mais é do que você saber usar isso da melhor maneira. A gente só tem ingredientes crus. Na junção deles, você chega a um prato que não tem nada a ver com o cru. É uma receita complexa com uma série de elementos", explica Paulo Yoller.

Sobre a série

A produção independente Chefs do Brasil tem exibição semanal na telinha da TV Brasil. Com seis episódios de 26 minutos, a obra documental destaca a riqueza de sabores da culinária nacional. O programa apresentado pelo fotógrafo Paulo Vitale revela os desafios de chefs de cozinha que transformam ingredientes locais em experiências gastronômicas.

A série mostra a paixão de profissionais que valorizam a cultura e os produtos regionais, ao mesmo tempo que enfrentam as complexidades do empreendedorismo gastronômico. A série acompanha o trabalho dos chefs Danielle Dahoui, Eudes Assis, Felipe Shaedler, Paulo Yoller, Vanessa Silva e Viviane Gonçalves.

Com uma abordagem intimista, Chefs do Brasil celebra a comida como um ato de amor e resistência cultural. A atração explica como cada prato conta uma história de tradição, identidade e sustentabilidade. Além da janela na telinha da emissora pública, o conteúdo ainda fica disponível no app TV Brasil Play.

Inspirado no livro "Chefs", de Paulo Vitale, o seriado apresenta um perfil sincero dos mais famosos chefs brasileiros contemporâneos. O fotógrafo entrevista esses profissionais em conversas na cozinha e nos restaurantes, enquanto os convidados preparam receitas deliciosas que eles experimentam durante o papo.

A proposta é desvendar como a gastronomia do país influencia outros povos a consumirem as iguarias nacionais. Realizada pela Produtora Brasileira de Arte e Cultura, a série apresentada por Paulo Vitale tem direção geral de Pedro Saad e direção de Luciano Oreggia.

O conteúdo inédito abre a faixa de programação do canal público com produções de culinária. A nova obra entra no ar às 12h30, logo antes do Xodó de Cozinha, às 13h, formato original da TV Brasil conduzido pela chef Regina Tchelly. No programa, a apresentadora recebe convidados para abordar alimentação saudável e sustentável, além de fazer refeições com o uso integral dos alimentos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.