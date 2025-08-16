Exposição em SP convida público a brincar com o universo de Ziraldo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

E é para continuar estimulando esse hábito da leitura, principalmente entre crianças, que o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura neste sábado (16) uma exposição toda interativa que convida o público a brincar e explorar o universo criado por Ziraldo.

Chamada de Mundo Zira-Ziraldo Interativo, a exposição celebra a vida e obra do multiartista Ziraldo. Depois de ter passado por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, atraindo quase 400 mil pessoas, a mostra chega ao centro histórico de São Paulo. A curadoria é de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente.

“A exposição é um mergulho interativo, tecnológico e analógico também, no universo literário e artístico do Ziraldo. Ela coloca o visitante explicitamente como coautor. O leitor é um coautor e ele precisa acordar para isso. Então, aqui nessa exposição, na brincadeira, no envolvimento, no lúdico, ele acaba se se apropriando desse entendimento de que o outro lado faz parte do todo”, falou Adriana Lins, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo a curadora e também diretora do Instituto Ziraldo, a exposição é a mesma em todos os locais, mas acaba tendo algumas particularidades em cada cidade onde é exposta. Uma novidade em São Paulo, por exemplo, é que ela inclui alguns novos livros de Ziraldo, que foram lançados recentemente.