Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza celebra Dia de Iemanjá com festejos pela cidade

Fortaleza celebra Dia de Iemanjá com festejos pela cidade

Autor Fernando Jocelito - Repórter da Rádio Universitária FM
Autor
Fernando Jocelito - Repórter da Rádio Universitária FM Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Para uns, dia de Iemanjá, para outros, dia da padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. Este 15 de agosto, coroa o sincretismo religioso tão marcante na cultura brasileira. A espiritualidade está em festa, tendo como foco a gratidão.  A presidenta da União Espírita Cearense de Umbanda, Mãe Tecla de Tupinambá, explica o significado da festa de Iemanjá.

"Uma das homenagens mais importantes que existe aqui no estado do Ceará. Através da festa de Iemanjá, começou nos anos 30, nos anos 40, com o Manuel Rodrigues de Oliveira, começamos a poder ter uma manifestação de matriz afrobrasileira, porque naquela época era totalmente proibido. A gente tinha que ir para dentro da mata escura para poder cultuar a nossa religião. 15 de agosto é de suma importância para nós umbandistas, pois nos anos 40, Manuel Rodrigues de Oliveira escolheu essa data por conta do sincretismo religioso, per ser a data padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Há 60 anos se comemora na Praia do Futuro o dia de Iemanjá. Mãe Tecla de Tupinambá destaca a figura de Iemanjá. "Iemanjá é a mãe de todos os orixás. Então, vem pessoas de todo o interior do estado, de outros estados para homenagear Iemanjá, para agradecer as graças recebidas com o tema desse ano '60 anos de amor, luta e fé'".

A programação começa às 8h. Haverá um cortejo com imagem da Rainha do Mar. As atividades prosseguem por todo dia na Praia do Futuro, com apresentações culturais, falas institucionais e rituais. Na Praia de Iracema, também haverá homenagens à Rainha do Mar. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar