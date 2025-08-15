EBC divulga lista de habilitados no edital Seleção TV Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partir da data de publicação, os participantes têm 5 dias úteis para interpor recursos contra decisões de inabilitação ou quanto ao enquadramento nas cotas previstas no edital, como indução regional, projetos com mulheres cis ou pessoas trans e empresas vocacionadas.

Os recursos devem ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico da EBC, até as 23h59 do dia 22 de agosto, conforme orientações disponíveis no site da seleção.

O edital recebeu 1.676 inscrições de todas as 27 unidades da federação. Dessas, 1.292 propostas foram habilitadas, 183 foram inabilitadas e 201 desconsideradas por se tratarem de formulários de teste.

Todas as cotas do edital tiveram um número considerável de inscrições habilitadas: