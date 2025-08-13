Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade

SP terá mutirão histórico no sábado por reconhecimento de paternidade

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado (16), a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai promover o maior mutirão de sua história dedicado ao reconhecimento de paternidade. Chamado de "Meu Pai Tem Nome", o mutirão é parte de uma mobilização nacional do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) que busca enfrentar um dos maiores desafios da infância brasileira: a ausência paterna.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O objetivo desta ação é assegurar direitos básicos das crianças, como o acesso à herança, a benefícios previdenciários e, principalmente, o direito à identidade e ao vínculo familiar.

Para participar do mutirão, é necessário fazer uma inscrição prévia até a noite de hoje (13).

Um balanço parcial da defensoria informa que, até o momento, foi registrado um recorde de inscrições, com mais de 2 mil famílias confirmadas para participar do mutirão no estado de São Paulo.

Só no estado de São Paulo, 27.384 crianças foram registradas em 2024 sem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), em 2024.

Exames de DNA

Como parte da ação, serão oferecidos exames de DNA gratuitos, orientação jurídica, encaminhamentos para conciliação e reconhecimento extrajudicial de paternidade.

De acordo com a Defensoria de São Paulo, o mutirão será oferecido em mais de 50 unidades do órgão, que estão espalhadas pelo estado de São Paulo e que podem ser consultadas pelo site.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar