Jogadoras indígenas são homenageadas pelo Museu do Futebol

O evento terá também apresentações artísticas, exibições de filmes e rodas de conversas.

Um dos destaques do evento é a apresentação do Ritual Kuery Kaguy Ijá - Guerreiros Guardiões e Guardiãs das Floresta & Coral M’barete. O ritual, do povo Guarani Myba, é uma dança que ensina autodefesa, a partir do desenvolvimento das habilidades de reflexo e resistência.

Uma das atletas, Susana Pakua, que atua em diversos coletivos indígenas, destaca a importância e o que chama atenção no ritual de dança.

“Nossos rituais, nossas danças são muito sagradas. Elas são sempre para falar de Nhanderú, nosso deus, nosso pai verdadeiro que guia a gente e faz com que tenhamos força todos os dias para enfrentar as dificuldades. O ritual de dança é muito importante porque mostra nossa identidade como Guarani Mbyá”, explica Susana.

Já a mostra Jaraguá Kunhangue Ouga’s - O jogo das mulheres, propõe destacar as jogadoras femininas da comunidade Guarani Mbyá. Serão exibidas fotografias, vídeos e objetos produzidos pelas jogadoras que documentam o futebol e o cotidiano do grupo.