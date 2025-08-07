TV Brasil exibe último capítulo da novela Sangue Oculto nesta quinta

A TV Brasil apresenta o último capítulo da novela portuguesa Sangue Oculto, folhetim protagonizado pela atriz Luana Piovani, nesta quinta (7), às 20h. O emocionante desfecho da trama reserva uma tragédia para a personagem da artista brasileira que vive a médica Vanda Corte Real. apresenta o último capítulo da novela portuguesa Sangue Oculto, folhetim protagonizado pela atriz Luana Piovani, nesta quinta (7), às 20h.

O final da trama revela o cruel destino da protagonista quando estava internada no hospital, recuperando-se de um ferimento e sob custódia. A vilã cometeu várias maldades, crimes e assassinatos no decorrer da obra produzida pela emissora SIC, de Portugal. A partir de sexta (8/8), a emissora pública mostra a série turca Um Milagre, drama médico sobre um cirurgião autista, mesmo mote do seriado The Good Doctor, na faixa de dramaturgia do canal, no horário nobre, às 20h.

Na sequência, às 21h, o destaque é a sessão de filmes de sucesso do cinema nacional. Os episódios de Um Milagre terão reapresentação na madrugada, à 1h30. Depois da janela na televisão, o conteúdo de produção estrangeira também pode ser acompanhado por cinco dias no app TV Brasil Play. >> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram Emoções da reta decisiva de Sangue Oculto Desde o primeiro dos 250 episódios, a vilã Vanda aprontou com as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia, interpretadas por Sara Matos. Vanda as separou na maternidade e, na reta final, sequestrou as moças em uma sequência de cenas marcada pelo ritmo intenso, exatamente no dia do aniversário das jovens.

Os capítulos da novela Sangue Oculto têm horário alternativo durante a madrugada, à 1h30. Cada edição da narrativa do folhetim português ainda fica disponível por sete dias no app TV Brasil Play após a exibição na telinha.

O casal Teresa (Sofia Alves), mãe biológica do trio, e Olavo Corte Real (António Pedro Cerdeira), ex-marido de Vanda, é salvo após serem enterrados vivos por um capanga da médica. Agora em segurança e recuperadas do cárcere depois do rapto, as três jovens conseguem resolver a situação com seus pares românticos. O término da história reserva até uma nova geração de trigêmeos a caminho. Desfecho dos personagens principais Furiosa, Vanda (Luana Piovani) tenta alcançar as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia (Sara Matos) no corredor de um laboratório onde as manteve em cativeiro. Mesmo sob efeito de anestesia, as jovens fogem juntas pelo local em obras, enquanto a vilã se aproxima delas, saca uma arma e ameaça atirar.