Segunda edição do Jabuti Acadêmico premia 26 obras; veja os vencedores

Os autores premiados receberam a estatueta do Jabuti Acadêmico e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil. As editoras das obras vencedoras também foram contempladas com a estatueta.

“A cada edição, o Jabuti Acadêmico reafirma seu compromisso com a valorização da produção científica no Brasil. Nesta segunda edição, recebemos mais de 2 mil inscrições, o que demonstra a força e a diversidade da literatura acadêmica nacional. Reconhecer essas obras é incentivar a pesquisa, a ciência e a cultura como pilares para o desenvolvimento do nosso país”, disse a presidente da CBL, Sevani Matos.

Entre os vencedores, estão Imagens da Branquitude: a Presença da Ausência, de Lilia Moritz Schwarcz, da editora Companhia das Letras, na categoria História e Arqueologia; Modernismo Negro, de Jorge Augusto, da editora Segundo Selo, na categoria Letras, Linguística e Estudos Literários; Medicina Excessiva: Suas Causas e Seus Impactos, de Guilherme Santiago, da editora Labrador, na categoria Medicina; e Hélio Pellegrino: Por uma Psicanálise Política, de Larissa Leão de Castro, da editora Appris, na categoria Psicologia e Psicanálise.

