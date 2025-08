Secom anuncia André Basbaum como novo presidente da EBC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Secom, Basbaum tem 25 anos de carreira e ampla experiência em cargos de liderança em grandes emissoras de televisão do Brasil. O jornalista já ocupou os cargos de editor de economia do Jornal Nacional, na Rede Globo; editor de especial do Jornal da Record; editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. Antes de ser indicado para a presidência da EBC, ocupava o cargo de diretor de integração de jornalismo da TV Record.

Na nota, a Secom destacou ações da gestão de Jean Lima, como a consolidação da TV Brasil como a quinta emissora em audiência no país. Também houve a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, alcançando todas as capitais e estados, além da retomada da TV Brasil Internacional.

Até a posse de André Basbaum, a presidência interina da EBC será exercida pelo diretor-geral Bráulio Ribeiro.