PND: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta quarta-feira

A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) para pagamento da taxa de inscrição foi gerada no momento da inscrição do participante. Quem precisar baixar novamente a GRU deve acessar a Página do Participante do Sistema PND, com login do portal Gov.br.0

O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou aplicativos de bancos.

Finalidades

A prova anual oferece uma oportunidade padronizada de ingresso na carreira docente porque avalia o conhecimento e as habilidades dos docentes, auxiliando na seleção de profissionais para redes estaduais e municipais de ensino.

Para as redes de ensino, especialmente as municipais e estaduais, a prova reduz os custos e a complexidade dos processos seletivos, permitindo a contratação de profissionais mais qualificados e preparados para a docência.