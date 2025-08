Moraes manda Marcos do Val colocar tornozeleira eletrônica

PF cumpriu mandado de busca e apreensão e medidas cautelares contra o senador, que foi alvo de operação ao desembarcar no aeroporto de Brasília.A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta segunda-feira (04/08), um mandado de busca e apreensão e medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES). A ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Agentes da PF interpelaram o senador no aeroporto de Brasília, logo após ele desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos. Por ordem de Moraes, o parlamentar deverá usar tornozeleira eletrônica. O passaporte diplomático usado por Marcos do Val para deixar o Brasil foi apreendido. Também fazem parte das medidas cautelares, o bloqueio de contas nas redes sociais, cartões bancários e PIX do senador, entre outras. Viagem a Orlando Ele viajou para Orlando, nos EUA, durante o recesso parlamentar, apesar de ser alvo de medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Moraes havia determinado em agosto do ano passado a apreensão dos passaportes de Do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele. As medidas foram estipuladas como parte de um inquérito aberto pela PF para apurar ofensas e ataques contra investigadores da corporação. O político também é investigado por tentar criar um esquema para anular a eleição presidencial de 2022. Durante a viagem, Marcos do Val gravou vídeos criticando as medidas impostas contra ele e afirmava que voltaria ao país. "Não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção para a minha filha no parque Universal Orlando", afirmou. md (ots)