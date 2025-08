SP: município cancela Festa Literária Pirata alegando caráter político

marcada para começar na próxima quarta-feira (6) , na Praça das Artes. O evento alternativo, realizado desde 2018 com atrações gratuitas, teve o contrato que permitia o uso do local para o evento anulado.

O contrato firmado previa que, em caso de rescisão, isso deveria ser comunicado, no máximo, 15 dias antes do evento. Porém, o cancelamento foi anunciado pela prefeitura na última sexta-feira menos de uma semana antes do evento.

Por meio de nota, a Fundação Theatro Municipal informou que suspendeu a realização do evento em razão do uso político por parte de seus organizadores. Para a administração municipal, no lugar de um festival para promover a literatura independente, a feira tinha em sua programação conteúdo exclusivamente de apelo ideológico, com indisfarçável viés eleitoral. “Por este motivo, a fundação suspendeu o evento por entender que seus organizadores usariam uma estrutura pública para interesses políticos e eleitorais”, diz a nota.

Para a organização da Flipei, a decisão é classificada como censura. Em um comunicado em nas redes sociais, a Flipei disse que está movendo medidas judiciais e políticas para responsabilizar a Fundação Theatro Municipal, sua direção, a Secretaria de Cultura e a prefeitura de São Paulo.

