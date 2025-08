Petrobras Sinfônica celebra 50 anos com trilha sonora de games em SP

Para celebrar seus 50 anos de existência, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta neste final de semana, em São Paulo, dois concertos comemorativos. Um clássico, com obras de Rossini e Tchaikovsky; e o concerto Multiplayer, com trilhas sonoras de videogames.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O concerto clássico terá regência do maestro Isaac Karabtchevsky e será neste sábado (2), a partir das 20h, no Teatro Cultura Artística. Os ingressos para essa apresentação já estão esgotados. O programa tem início com a abertura de La Gazza Ladra, ópera em dois atos de Rossini, conhecida por sua energia rítmica e brilho orquestral. Em seguida, o público será conduzido por uma das obras mais emblemáticas do repertório romântico: a Sinfonia nº 5 de Tchaikovsky. Dividida em quatro movimentos intensos, a obra explora temas como destino, superação e esperança.

Já o concerto Multiplayer será conduzido pelo maestro Felipe Prazeres no domingo (3), a partir das 14h, no Teatro Sabesp Frei Caneca. O programa pretende celebrar a cultura pop, com arranjos orquestrais para jogos como Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat e Fortnite. Os interessados podem retirar as entradas pelo site do evento.

Após as apresentações em São Paulo, a Orquestra Petrobras Sinfônica tem na agenda de apresentações no Sul do país, passando por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Blumenau e Florianópolis. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra tem como marca a versatilidade e o compromisso com a democratização do acesso à música de concerto, integrando repertórios que vão do clássico ao popular. Sob a direção artística do maestro Isaac Karabtchevsky, a Petrobras Sinfônica realiza turnês nacionais com concertos que unem tradição e modernidade. Confira a agenda de apresentações.