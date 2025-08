Acadêmicos de Niterói estreia na Sapucaí com homenagem a Lula

Campeã da Série Ouro em 2025, a agremiação divulgou neste sábado (2) o samba enredo que vai levar para a Marquês de Sapucaí em 2026: Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil.

A escola de samba Acadêmicos de Niterói vai estrear no Grupo Especial da elite do carnaval carioca com uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A azul e branco da região metropolitana do Rio vai desfilar com o enredo do carnavalesco Tiago Martins e do enredista Igor Ricardo, responsável pela criação e desenvolvimento do enredo.

A estreia na Passarela do Samba vai ser no domingo, 15 de fevereiro de 2026, na primeira das três noites de desfile.

“A paisagem do agreste era o parque de diversões daqueles meninos, e o 'brinquedo’ favorito de Lula era o pé de mulungu dos arredores de sua casa. Do alto dos seus galhos, o futuro presidente do Brasil vislumbrava os dias com esperança", aponta a sinopse.

As brincadeiras eram com animais que apareciam no quintal como calangos, coelhos, preás, beija-flores e até caramujos.

“A vida por lá era dura. Mas medo mesmo a família Silva tinha era das coisas do outro mundo. O que os assombrava eram as histórias de alma penada: o Papa-figo, um velho horrendo que adorava comer o fígado dos pequenos que não se comportavam; os mortos que voltavam do além... A cobra que saía escondida à noite para sugar o leite da mulher que amamentava.”

“Amontoaram as coisas numa trouxa, guardaram os retratos pendurados na parede, tiraram as imagens de Santa Luzia e São José de seus altares e foram… Foram treze dias e treze noites que pareciam intermináveis num pau de arara de tábuas de madeira”.

A Acadêmicos de Niterói não é a única que fará homenagens a personalidades no carnaval de 2026. A Mocidade Independente vai levar para a avenida um enredo sobre Rita Lee. Na Imperatriz Leopoldinense, o carnavalesco Leandro Vieira escolheu contar a história de Ney Matogrosso. A Viradouro vai celebrar a trajetória do mestre de bateria Ciça com 40 anos de samba.

Já a Vila Isabel vai levar para a avenida o universo do compositor, cantor e pintor brasileiro Heitor dos Prazeres, um dos fundadores das primeiras escolas de samba do Brasil. O Salgueiro trará o enredo A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau para reverenciar a carnavalesca Rosa Magalhães – campeã nove vezes em escolas de samba do Rio.

As homenagens se estendem ainda à Portela com o enredo O mistério do Príncipe do Bará – a oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande, que mostrará a vida de Custódio Joaquim de Almeida, o Príncipe Custódio, líder africano em Porto Alegre.

Para fechar a última noite de desfiles a Mangueira levará para a Sapucaí o enredo Mestre Sacaca do encanto tucuju – o guardião da Amazônia Negra, para falar do curandeiro e defensor da floresta junto com as manifestações da cultura local.

A série de homenagens tem ainda a escritora Carolina Maria de Jesus na Unidos da Tijuca. A escola vai desenvolver o enredo da autora do livro Quarto de Despejo destacando a importância dela para a literatura brasileira.