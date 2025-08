Marinha estende até amanhã alerta de ressaca no estado do Rio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Capitania dos Portos limitou, por conta da ressaca, a navegação do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. A medida restringe a navegação para embarcações de esporte e recreio, transporte de passageiros, pesca, transporte de carga e demais embarcações isentas de praticagem.

A medida também limita a navegação na baía de Guanabara, além da baía da Ilha Grande e baía de Sepetiba, por causa das condições adversas do mar e ventos com rajadas de vento de 30 nós, o que corresponde a mais de 55 quilômetros por hora.

Efeitos da ressaca

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que as equipes continuam realizando a limpeza nas praias, após a ressaca. A operação especial na praia do Leblon, na zona sul do Rio, prossegue até às 21h desta quinta-feira (31). A pista junto ao calçadão da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi liberada ao tráfego na madrugada de hoje.

A Comlurb removeu 310 toneladas de areia da ciclovia, do calçadão e das pistas da Avenida Delfim Moreira, usando 52 caminhões. Toda a areia foi devolvida à praia. As equipes estarão de prontidão nos próximos dias para atuar caso a ressaca volte a atingir a orla.