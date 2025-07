Feminicídios crescem em SP no 1º semestre, revela Segurança Pública

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O cenário representou sete crimes a mais do que o anotado no mesmo período em 2024. Os dados foram divulgados hoje (30) pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

As denúncias de estupros também cresceram nessa comparação. Foram 7.254 registros entre janeiro e junho deste ano, alta de 2,1% em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, considerando-se apenas o mês de junho, houve queda de 16,2% nas notificações, com o registro de 1.035 boletins de ocorrência.

Latrocínios e homicídios

Na comparação semestral, o estado de São Paulo registrou o menor número de latrocínios [roubo seguido de morte] dos últimos 25 anos, com 69 casos, quantidade 22,4% inferior ao ocorrido no primeiro semestre de 2024 quando houve 89 casos. Desse total, 11 casos foram anotados em junho, um caso a mais que no ano passado.

Quanto aos homicídios dolosos [ou intencionais], o estado de São Paulo registrou aumento, passando de 1.230 crimes em 2024 para 1.241 no primeiro semestre de 2025. Na comparação mensal também houve aumento expressivo: 189 casos em 2024 e 212 em junho deste ano.