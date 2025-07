Arnaldo Antunes canta e recita Leminski na abertura da Flip, em Paraty

Além de apresentar e comentar obras de seu amigo Leminski, o artista lembrou cenas que viveram juntos e contou da parceria entre os dois na arte. Foi aplaudido diversas vezes após recitar poesias e cantar no palco. Ao final, os aplausos vieram do público em pé.

O poeta e músico Arnaldo Antunes compartilhou memórias da relação que tinha com o autor homenageado pela 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na noite desta quarta-feira (30) durante a mesa de abertura do evento.

Curadora da Flip, Ana Lima Cecilio contou que a poesia está espalhada pela cidade, não só no programa principal, mas no palco Caprichos e Relaxos e em todas as casas parceiras.

Arnaldo Antunes contou que conheceu a obra do Leminski antes de conhecê-lo pessoalmente. O primeiro contato foi com o romance Catatau, que ganhou de presente no final dos anos 70.

Entre as histórias da carreira de Leminski, Arnaldo Antunes ressaltou as biografias bastante diversas que ele escreveu. “Ele fez a biografia de [Jesus] Cristo, de [Matsuo] Bachô, de Cruz e Souza e de [Leon] Trotsky. Isso revela a explosão dos interesses dele, o olhar multifacetário que ele tinha.”

“Me deslumbrou pelo seu jorro extenso e intenso de insights”, disse Antunes.

“Eu li sem me prender ao enredo, mas tomado por aqueles jogos sonoros de aliterações, paronomásias, redes de sons e sentidos e subversões sintáticas – tudo que ele trazia”, acrescentou.

Paulo e Arnaldo se conheceram pessoalmente por volta de 1985: “Eu lembro de ter uma empatia imediata com ele quando conheci. Ele era do tipo da pessoa que te deixava inteiramente à vontade logo de cara.”

Arnaldo Antunes contou que algumas vezes chegou a hospedar Leminski e sua esposa à época Alice Ruiz, também poeta, em seu apartamento em São Paulo, que ficava na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Consolação, onde morava com Go, com quem era casado.

“Eu lembro deles chegando, o Paulo chegava com um casaco de couro, já punha um disco do Sex Pistols na vitrola e falando mil coisas, fazia uma resenha cultural incrível de tudo que estava acontecendo. Tocava as músicas dele no violão, ele tinha um jeito meio brutalista de tocar violão, bem incorporando a coisa punk”, lembrou o cantor.

Em uma dessas visitas, eles compuseram uma música juntos. “É uma canção chamada UTI, que foi gravada por uma banda chamada Clínica”, disse, tirando risos do público.

Vida e poesia

Ao recordar um Rèveillon que passaram juntos na presença de vários amigos, Arnaldo contou como Leminski vivia a poesia: “Ele chegou nesse Réveillon dando de presente para as pessoas, eu não sei se manuscritos ou datilografados, os poemas mais recentes que ele havia feito, presenteando as pessoas”, lembrou.

“Isso é um exemplo de como ele vivia a poesia. A criação das artes em geral não é algo para comentar a vida, é uma manifestação de vida. E o Leminski entendia isso melhor do que ninguém.”

Para Antunes, Leminski é dessas pessoas que fazem falta para a cena cultural. “Foram poucos anos de convívio, mas que deixam muitas saudades”, disse.

“Na cena cultural, ele faz muita falta, assim como o Wally Salomão, o Décio Pignatari, o Haroldo de Campos, a Cássia Eller, o Itamar Assunção, o Zé Celso. São esses buracos que ficam”, acrescentou.

Programação oficial

O programa oficial da festa internacional de Paraty é composto por 21 mesas literárias, com autores brasileiros e estrangeiros, e curadoria de Ana Lima Cecilio. Confira a programação.

As mesas ocorrem no Auditório da Matriz, com transmissão ao vivo no Auditório da Praça, pelo site e YouTube da Flip e pelo canal Arte1.

Entre os poetas convidados, nesta edição, estão Alice Ruiz, Claudia Roquette-Pinto, Lilian Sais, Marília Garcia e Sergio Vaz.

*A repórter viajou a convite da Motiva, patrocinador e parceiro oficial de mobilidade da Flip 2025.