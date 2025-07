Hoje é Dia: combate ao tráfico de pessoas e primeira infância em foco

Fundação do jornal "O Globo" (100 anos)

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - instituído pela ONU

Criação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo (AACPG) (40 anos)

Nascimento do compositor e passista fluminense Aquiles Medeiros (100 anos)

Morte do compositor sergipano José Prudente de Carvalho, o Carvalhinho (55 anos)

Rubens Barichello conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 (25 anos)

Lançamento da missão Perseverance da NASA para estudar Marte (5 anos)