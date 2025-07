R$ 300 mil em joias são apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto de Recife

A equipe da Receita Federal no aeroporto do Recife reteve joias transportadas por um passageiro em voo doméstico com destino a Aracaju, capital do Sergipe. O caso aconteceu na terça-feira, 22 de julho.

A Receita informou, em nota, que o homem não apresentou comprovação da origem fiscal dos itens. Por isso, os anéis, brincos e correntes de ouro e prata foram apreendidos, conforme a legislação.