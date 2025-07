Pesquisa identifica 20,5 milhões de brasileiros sem acesso à internet

Uma prática cada vez mais disseminada ainda é raridade no cotidiano de 20,5 milhões de brasileiros: o uso da internet. Esse contingente representa 10,9% das pessoas com 10 anos ou mais de idade em 2024. Desses, quase a metade (45,6%) aponta como motivo para não acessar a internet não saber como fazer. São 9,3 milhões de pessoas.

O levantamento estima em 168 milhões o número de pessoas com acesso à internet , o que representa 89,1% da população com 10 anos ou mais de idade.

Motivo para não usar a internet Não sabiam utilizar 45,6% Falta de necessidade 28,5% Serviço de acesso caro 7,5% Outro motivo 4,5% Falta de tempo 4,3% Preocupação com privacidade ou segurança 3,8% Equipamento eletrônico necessário era caro 3,4% Serviço de acesso não estava disponível nos locais que costumava frequentar 2,4%

Os motivos de ordem econômica – considerar o serviço ou o equipamento caro – estão menos comuns. Em 2024, somaram 10,9%, enquanto eram 16,2% em 2022, quando a pergunta começou a ser feita.

Os pesquisadores identificaram que, no grupo de pessoas que não tiveram contato com as redes, três em cada quatro (73,4%) eram sem instrução com apenas com ensino fundamental. Mais da metade (52,1%) eram idosos.