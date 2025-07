Governo anuncia recursos para construção de moradias em Petrópolis

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o prefeito Hingo Hammes, os recursos serão destinados à construção de moradias para famílias que perderam a casa em durante as fortes chuvas e deslizamentos que atingiram Petrópolis nos últimos anos. "Muitas dessas pessoas ainda vivem com o auxílio do aluguel social e terão oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade e segurança”, disse, em nota, o prefeito. “Estamos trabalhando para transformar a vida dessas pessoas e avançar com soluções definitivas para quem mais precisa”, acrescentou.

“A resiliência de Petrópolis, da sociedade, da política pública, dos governantes tem sido cada vez mais fortalecida”, ressaltou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, lembrando da parceria do governo federal com a prefeitura de Petrópolis. O ministro também anunciou o empenho de R$3 milhões para obras no cemitério do centro.

Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para fortalecer o sistema de proteção e prevenção da cidade. Petrópolis já conta com o Defesa Civil Alerta, um sistema reconhecido por atuar na redução de riscos, além de planos de contingência, rotas de fuga e campanhas educativas junto à população.