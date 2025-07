Câmara Brasileira do Livro divulga finalistas do Jabuti Acadêmico

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta terça-feira (22) os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. Criado em 2024, o Prêmio Jabuti Acadêmico é voltado às áreas científicas, técnicas e profissionais e tem o objetivo de reconhecer a produção acadêmica nacional e dar visibilidade às contribuições desses campos para o desenvolvimento do Brasil.