Mais de 400 grupos festejam Bumba-meu-boi no Maranhão

A produção apresenta que os primeiros registros dessa manifestação cultural surgiram na primeira metade do século XIX, embora suas origens sejam provavelmente mais remotas. De acordo com as informações, 450 grupos de boi participam das celebrações no estado do Maranhão, que ocorrem de maio a julho, com alguns deles estendendo as festas até o mês de dezembro.

Carlos Benedito, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), explica que essas manifestações culturais surgiram no período escravista. “Já que o escravizado não podia trazer nada de material, trazia tudo na sua memória. Então, a religiosidade, os ritos, as formas de comunicação, as linguagens acabam sendo recriadas e reinventadas”, explica.

Para o pesquisador, a influência indígena também pode ser observada na tradição do Bumba-meu-boi, como no jeito de dançar e nos instrumentos tocados nas celebrações. Além disso, a festa apresenta interseções com a tradição católica, já que as celebrações se entrelaçam com os dias de São João, São Pedro e São Marçal.