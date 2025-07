Enade 2025: concluintes devem preencher questionário do estudante

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O formulário foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no site do Sistema Enade e pode ser acessado pelo estudante com login do portal Gov.br.

O documento reúne perguntas sobre o perfil socioeconômico dos alunos que estão no último semestre do curso e se formarão em breve. Os estudantes ainda respondem sobre as percepções deles sobre o curso de graduação e a instituição de ensino onde estudam. O prazo para preenchimento terminará em 24 de novembro.

Somente após responder o questionário, o estudante terá acesso ao cartão de confirmação de inscrição com as informações sobre o local de prova do Enade 2025.



Mais de um curso

Os alunos matriculados em mais de um curso de graduação — como bacharelado e tecnológico — e elegíveis para fazer a prova, devem indicar até sexta-feira (25) a área de avaliação na qual desejam realizar o exame. Até essa mesma data, também é possível solicitar atendimento especializado e o uso do nome social por pessoas trans. Todas as etapas devem ser realizadas por meio do Sistema Enade.