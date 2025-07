Audiência da rede da Rádio Nacional cresce no segundo trimestre do ano

A rede da Rádio Nacional alcançou um novo patamar de audiência no segundo trimestre de 2025, com crescimento médio de 27% na faixa horária entre 6h e 19h. O avanço foi impulsionado especialmente pelo desempenho das emissoras no Rio de Janeiro e em São Paulo, refletindo a consolidação da programação em rede. A rede da Rádio Nacional é formada pelas emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, Recife e de Brasília. A rede daalcançou um novo patamar de audiência no segundo trimestre de 2025, com crescimento médio de 27% na faixa horária entre 6h e 19h. O avanço foi impulsionado especialmente pelo desempenho das emissoras no Rio de Janeiro e em São Paulo, refletindo a consolidação da programação em rede. A rede daé formada pelas emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, Recife e de Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No horário das 6h às 19h, a rede da Rádio Nacional registrou média de 13.982 ouvintes por minuto – um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. Todas as faixas horárias analisadas apresentaram crescimento (6h às 19h, 5h à 0h e 5h às 5h), com destaque para o período diurno, que concentrou o maior avanço percentual. Em São Paulo, a Rádio Nacional FM 87,1 atingiu a marca de 5.729 ouvintes por minuto na faixa das 6h às 19h, um crescimento expressivo de 59%. Já no período das 5h à meia-noite, o aumento foi de 54%. No Rio de Janeiro, a emissora teve aumento de 25% no mesmo horário, o que a levou a conquistar um marco inédito: a entrada no ranking das 15 emissoras mais ouvidas da região metropolitana, com audiência crescente também na faixa das 5h à 0h. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp