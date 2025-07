Samba na Gamboa lembra obra do cantor e compositor Roberto Ribeiro

O trio entoa repertório de sucessos do gênero eternizados na interpretação do bamba, como Acreditar, Estrela de Madureira, Todo Menino é um Rei e Aquarela Brasileira, entre outras obras marcantes do cancioneiro nacional. No papo durante a atração inédita da emissora pública, eles destacam histórias do astro de voz forte e carisma absoluto.

Alex Ribeiro reflete sobre a dimensão da importância de Roberto Ribeiro. "O Império Serrano entrou na vida do meu pai muito cedo. Lembro quando era pequenininho na Império do Futuro, a primeira escola de samba mirim, mas eu não tinha muita noção de quem era o meu pai", lembra.

Cantor e intérprete de samba-enredo que fez história no Império Serrano, Roberto Ribeiro teve carreira consolidada no universo da música brasileira. O artista gravou mais de 20 discos repletos de canções populares. O cantor morreu há quase 30 anos, em janeiro de 1996.

Produção original da TV Brasil , o Samba na Gamboa está no YouTube do canal . A nova temporada da roda de samba também pode ser acompanhada no app TV Brasil Play. Com horário alternativo na telinha aos sábados, às 23h, o programa tem versão na Rádio Nacional , também aos sábados, ao meio-dia.

Filho do artista, Alex Ribeiro busca resgatar histórias e trabalhos deixados de legado pelo pai. Já Fernando Bento é um cantor mineiro cujo timbre lembra muito a voz do saudoso sambista homenageado no programa.

Já Fernando Bento conta que a família sobre foi apaixonada pelo trabalho do sambista. "A obra de Roberto Ribeiro faz parte da minha vida desde a infância. Ele despertou o meu interesse pelo cavaquinho e pelo canto com aquela voz aveludada", explica.

O convidado menciona o momento em que percebeu a relevância do pai. "Comecei a entender com uns 14 anos quando todo mundo me parava na rua. Ali eu passei a compreender que meu pai era muito grande. Ele amava a família, o Império Serrano e o Botafogo", recorda Alex Ribeiro.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital fluminense. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.