Neta de Dias Gomes fará homenagem ao avô na Flipelô, em Salvador

“Ele entrava totalmente no clima de Natal e imitava o Papai Noel, fazia voz de Papai Noel. Naquela época não tinha celular e ele ligava para a gente [em um telefone fixo] de um cômodo para o outro. A gente atendia e ele fazia: ‘ho, ho, ho. Aqui é o Papai Noel. Eu estou indo praí’. E ele me falava: ‘Tati, você pediu uma boneca?’. A gente acreditava, e todas as crianças ficavam muito animadas. E a gente ficava esperando o Papai Noel. Era um dia muito mágico e ele gostava dessa magia, dessa fantasia”, conta a neta.

É por isso que seu legado, diz a neta, ultrapassa gerações. “Ele tem uma importância enorme para a nossa história. Suas obras são atemporais, elas retratam o que é o nosso país, o povo brasileiro e a política brasileira. Elas retratam o que nós somos. E todas essas obras, se vocês montá-las agora, parece que foram escritas ontem”, diz a neta.

Flipelô

Neste ano, Dias Gomes será homenageado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), maior evento cultural literário da Bahia. A festa está marcada para o período de 6 a 10 de agosto, no Pelourinho, em Salvador. A programação é toda gratuita, e a expectativa dos organizadores é que cerca de 250 mil pessoas transitem pelos mais de 150 espaços públicos e privados que serão ativados para a Flipelô.

A homenagem ao escritor terá início já na abertura do evento, com uma apresentação teatral baseada na peça O Pagador de Promessas. O musical Os Dias Bem-Amados: Vida e Obra de um Autor Baiano será apresentado no dia 6 de agosto, às 19h, no Palco Flipelô, no Largo do Pelourinho.

A homenagem ao escritor também contará com a participação da neta, que vai se apresentar na Casa Motiva, na Vale do Dendê, no dia 9 de agosto, ao lado de Leo Martins. Esta será a primeira participação de Tatiana Dias Gomes na Flipelô, e o show será embalado por trilhas de novelas.

“Ver meu avô sendo homenageado na Flipelô é uma emoção muito grande. Para mim vai ser uma honra estar presente. Estou muito feliz com o convite de cantar. Vou cantar ao lado do meu marido, o Leo Martins. Vamos cantar músicas de novelas do meu avô e de peças também. Estou muito feliz de ver as mensagens e os textos dele espalhados por aí com tanta admiração, respeito e carinho.”

Vida de artista

Tatiana canta desde pequena. “Estava decidido para mim, desde que eu me entendo por gente, que eu ia ser cantora”, disse ela à Agência Brasil. Nascida em uma família de artistas, escritores e dramaturgos, ela também é neta de Janete Clair, autora de sucessos como Pecado Capital, Irmãos Coragem, Selva de Pedra e O Astro.

“Tenho uma lembrança também que é muito especial, que aconteceu no lançamento de uma biografia da minha avó Janete, escrita pelo Artur Xexéo. Eu me lembro que, quando cheguei lá, vi meu avô e fui falar com ele. E eu percebi que ele estava meio mexido. Isso me surpreendeu porque ele era muito na dele e, quando ele me viu, ele ficou emocionado e me falou que eu estava muito parecida com a minha avó. Isso mexeu comigo e me deixou muito emocionada”, contou.

Tatiana não chegou a conhecer a avó. Janete Clair morreu em 1983, dois anos antes de ela nascer. Mas a neta sempre sentiu orgulho da família. “Eles ficaram marcados na história do nosso país e na história de muitas pessoas”, diz.

A programação da Flipelô pode ser consultada no site da festa literária.