Blim-Blem-Blom, na Rádio MEC, explora o mundo mágico de Shostakovich

Graças à magia do Gênio Scandor, que só aparece para quem gosta de música, Priscila Rato descobrirá a importância do artista como um dos principais pilares musicais do século 20. O episódio tem a participação do ator Isaac Bernat no papel de Dmitri Shostakovich.

No programa inédito, o público poderá conhecer duas obras do compositor: Concerto nº 1 para Violino e Orquestra e Romance, da Suíte The Gadfly, Opus 97. Esta temporada tem a narração da musicista Maria Vitória, nova integrante do programa, e traz Lionel Fischer interpretando Scandor.

Idealizado para apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil, o Blim-Blem-Blom já passou por diversas temporadas e formatos, sempre com a participação de crianças na equipe.

O título da temporada de 2025, O Gênio da Música, não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas sim a um gênio da lâmpada. Ele aparece apenas para músicos ou amantes da música, exclusivamente para realizar desejos ligados a ela: tocar com uma orquestra específica, encontrar um grande compositor do passado ou descobrir um manuscrito perdido.